Конфликт из-за женщины вылился в убийство

50-летнего мужчину осудили по статье об убийстве. Провести за решеткой ему предстоит 10 лет.

15 марта в квартире жилого дома на Пархоменко в Петрозаводске между двумя мужчинами 36 и 50 лет возник конфликт, обусловленный выяснением отношений с общей знакомой.

Тот, что помладше оскорбил второго. В ответ тот несколько раз ударил оппонента деревянной палкой по голове. Травмы оказались смертельными.

Мужчина вину признал. Его приговорили к колонии строгого режима. // фото СК по РК