Дебошира задержали в медучреждении в Петрозаводске

В Петрозаводске в один из июльских дней сработала тревожная кнопка в медицинской организации. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что один из посетителей учреждения, будучи пьяным, оскорблял медработника. Мужчина был задержан. Дебоширом оказался 36-летний горожанин. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Также в одном из гипермаркетов города был задержан 33-летний мужчина, который совершил порчу товара. В магазинах Питкяранты и Петрозаводска стражи порядка пресекли попытки краж. // Фото Росгвардии