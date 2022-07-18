Конечную остановку автобуса № 17 сделают цивилизованной

Перенос конечной остановки 17-го автобуса в Петрозаводске еще не завершился, но заметный результат уже есть. О том, что будет на этой территории, рассказал мэр Владимир Любарский.

Сейчас выравнивают территорию разворотного кольца, уплотняют площадку, расширяют въезд. Скоро начнут бетонировать участок под остановочный комплекс, потом его заасфальтируют.

С двух сторон Кемской площади обустроят пешеходные переходы, знаки мэрия уж заказала.

- Все это позволит сделать цивилизованную остановку маршрута №17, с биотуалетом и контейнером, которые оборудует компания-перевозчик,

– заявил Любарский.

Кроме того, согласовали с ГИБДД пешеходный переход в районе пересечения Нойбранденбургской и Кемской. С 19 июля вдоль Петрова запретили парковку по стороне домов.