На «Земляничном лукошке» купили 17 000 килограммов клубники

Шесть ремесленников и девять фермеров представили на ярмарке «Земляничное лукошко» свою продукцию. Горожане приобрели порядка 17 000 килограммов карельской клубники – это 3 500 ящиков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава города Владимир Любарский на планерке 18 июля предложил провести ярмарку еще раз. Петрозаводчане хотят этого, они оставили множество положительных отзывов.

- Если фермеры готовы, нужно проработать этот вопрос с Корпорацией развития Карелии, чтобы ярмарку повторить,

– заявил мэр.

Ранее организаторы заявляли, что если ярмарка будет востребована, она может стать ежегодной.

На «Земляничном лукошке» не только продавали ягоды. Проводили разные мастер-классы для гостей, дегустацию карельских морсов, разыграли беспроигрышную лотерею для детей на клубничную тематику, провели конкурс на лучшую фотографию на ярмарке и другие мероприятия. // Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска