Кондопожскому ЦБК исполняется 95 лет

Одно из крупнейших предприятий Республики Карелии — Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат (КЦБК) отмечает свое 95-летие. Сегодня КЦБК (входит группу компаний «Карелия Палп») выпускает около 700 тыс. тонн продукции в год, а с момента запуска произвел более 35 млн тонн бумаги.

Почти вековая история комбината неразрывно связана с историей страны. Предприятие, созданное 95 лет назад на волне индустриализации для нужд молодого советского государства, росло и развивалось вместе с ним. На кондопожской бумаге печатали легендарные газеты: «Правду», «Труд», «Знамя», «Известия» и многие другие. Вклад карельского комбината и его сотрудников в развитие целлюлозно-бумажной промышленности страны неоднократно оценен высокими правительственными наградами.

Бренд «Сделано в Кондопоге» получил мировую известность и признание еще во времена Советского Союза, и после его распада продукция старейшего предприятия Карелии продолжает быть востребованной.

КЦБК — градообразующее предприятие Кондопоги. Именно благодаря комбинату небольшой карельский поселок стал городом бумажников, а его продукт прославил на весь мир как само предприятие, так и родину ее создателей: с бумагой Кондопожского ЦБК хорошо знакомы типографии порядка 80 стран мира.

На комбинате трудятся люди, для которых преданность профессии и ответственность за дело – не пустые слова. От старшего поколения молодежи передаются не только знания и опыт, но и любовь к родному комбинату. Сегодня здесь работают более трех тысяч человек,

— уверен генеральный директор «Карелии Палп» Юрий Айвазов.

К своему 95-летию предприятие расширило продуктовую линейку: выпустило так называемые пухлые сорта бумаги для цифровой печати и крашеную продукцию, увеличило производство потребительской бумаги формата А4, вышло на рынок упаковки, продолжая производить бумагу для ведущих СМИ России и стран-партнеров.

Мы шаг за шагом уходим от статуса монопродуктового предприятия, прислушиваясь и реагируя на тенденции времени, рынка, отвечая на запросы клиентов, сохраняя высокое качества продукта. Третья часть товаров, производимых на комбинате сегодня, относится к упаковочному сегменту, развитие которого, на наш взгляд, является одним из перспективных направлений отрасли. Отвечая вызовам рынка, предприятие держит курс на модернизацию, реализует план диверсификации продуктового портфеля и уверенно смотрит в будущее,

— отмечает Юрий Айвазов.

//Фото: пресс-служба Карелия Палп