Развод для россиян может влететь в копеечку

Размер ряда государственных пошлин может вырасти с 2025 года. С таким предложением выступает минфин.

Например, пошлину за расторжение брака предлагается повысить с 650 до 5000 рублей, передает РБК. А пошлину за регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени с 1600 до 5000 рублей.

За выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата в связи с утерей пошлину предлагают поднять с 1300 до 2000 рублей.

Пошлину за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, предлагается повысить с 35 тысяч рублей до 400 тысяч.

Предлагаемые изменения внесены в проект поправок к налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой. // фото unsplash.com