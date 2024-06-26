Семья в Карелии сможет за 5 лет накопить на собственную квартиру

В рейтинге регионов по доступности жилья Карелия заняла 38 место.

По подсчетам экспертов РИА Новости, семья с одним ребенком и средней зарплатой сможет за пять лет накопить на типовую квартиру площадью 60 кв.м и средней стоимостью 6,2 млн рублей без привлечения кредита. При этом год назад, карельской семье потребовалось бы более 6 лет.

Быстрее всего накопить на собственную жилплощадь смогут в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Дольше – более 10 лет – придется откладывать в Севастополе, Крыму и Дагестане. // фото «Петрозаводск говорит»