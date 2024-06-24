На капремонт Лососинской плотины выделили федеральные средства

Больше 270 миллионов рублей выделили Карелии Росводресурсы. Деньги пойдут на ремонт гидротехнических сооружений, а также расчистку русел рек, рассказала глава минприроды республики Янина Свидская.

По ее словам, 81 миллион рублей направят на капремонт Лососинской плотины. Из бюджета Карелии на эти цели направят в порядке софинансирования еще 10 миллионов рублей.

Проектно-сметную документацию разработали еще в минувшем году, госэкспертиза дала положительное заключение.

Плотину собираются подключить к электросетям, полностью заменить рабочий и ремонтный затворы, поставить новую сороудерживающую решетку.

- Ремонт плотины позволит предотвратить вероятность затопления территорий и в Прионежском районе, и в Петрозаводске,

– заявила Свидская.

Она также сообщила, что реку Лососинку включили в новый федеральный проект по оздоровлению водных объектов. Его планируют запустить с 2025 года. // фото: pixabay.com