Кондопожские «армейцы» уступили в Санкт-Петербурге

Команда «СКА-Карелия» открыла ноябрь игрой в Санкт-Петербурге против МХК «СКА-Варяги». Матч завершился поражением кондопожан со счетом 1:4.

Счет поединка открыли именно наши хоккеисты - в начале второго периода отличился Аристарх Фальковский. Впрочем, после этого забивали только хозяева.

«СКА-Карелия» занимает последнее, 37-е место в таблице МХЛ. В активе карельской команды две победы при 14 поражениях.

Следующую игру кондопожане проведут уже сегодня против того же соперника. Матч начнется в 19:00. Фото пресс-службы МХК «СКА-Варяги»