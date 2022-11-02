В Карелии определят лучших боксеров

С 16 по 19 ноября в Петрозаводске пройдут Чемпионат и Первенство Карелии по боксу, посвящённые 75-летию легендарного карельского боксера Анатолия Павловича Курикова. В турнире примут участие молодые спортсмены 13-14 лет и старше.

«После определения сильнейших сформируют сборную команду республики на 2023 год»,

- сообщили в минспорта региона.

Для любителей спорта 17 ноября в кинотеатре «Премьер» пройдет премьера документального фильма «267 побед», снятого в 2022 году молодым режиссером Виталием Бородай по заказу карельской Федерации бокса и посвященного 75-летию Анатолия Курикова. Вход свободный. Начало сеанса в 12.00. Фото: pxhere.