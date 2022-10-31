Скейтеры высказали Любарскому замечания по новому спортивному объекту

Возле специализированной школы искусств на Ленинградской улице в Петрозаводске установили новую площадку для занятий экстремальными видами спорта.

На новый скейтпарк, как сообщил в соцсети мэр Владимир Любарский, из бюджета Карелии было выделено семь с половиной миллионов рублей. Работы выполняли местные строители, а поставщики оборудования - из Москвы.

Градоначальник осмотрел площадку и признался, что «в целом остался доволен проделанной работой». Однако у юных петрозаводчан, которые уже катаются там и выполняют трюки, оказались замечания. Над ними, по словам мэра, «надо будет поработать». В частности, по мнению юных экстремалов, на площадке не хватает скамеек и урн. Любарский на это ответил, что уже заказано. Также экстремалы сказали, что им не хватает грайнд бокса – это элемент для тренировки скольжения. Кроме того, они попросили решить вопрос с освещением.

«Подумаем, как это все реализовать», - обещал градоначальник. (фото со страницы главы города)