Кондопожские «армейцы» проиграли в Москве «Спартаку»

Хоккейный клуб «СКА-Карелия» 10 января провел свой очередной матч первенства МХЛ. В Москве «армейцы» встречались с молодежной командой «Спартака».

Игра прошла с преимуществом хозяев. Они забросили две шайбы в первом периоде и еще две - в третьем. Итог - 4:0 в пользу москвичей.

Следующий матч «СКА-Карелия» проведет 12 января в Москве против «Красной армии». // Фото: unsplash.com / Samantha Gades