Круглогодичная площадка для спорта появилась в Карелии

В местечке Ялгуба в Прионежском районе появилась площадка для занятий спортом и летом, и зимой. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа получил разрешение на ввод в эксплуатацию от районной администрации, сообщили в карельском минстрое со ссылкой на дирекцию по строительству.

Отмечается, что новый комплекс построен в рамках первого этапа реконструкции Центра спортивной подготовки.

«На территории Центра уже возведены эллинг для лодок, предназначенных для академической гребли, сауна, установлен резервуар для хранения запаса воды, начата подготовка к строительству спортзала и его вспомогательных помещений», - говорится в сообщении дирекции по строительству.

Здесь есть стадион с беговыми дорожками, яма для прыжков, площадка для воркаута, универсальная игровая и площадка со спортивными тренажерами, медицинский блок для осмотров и оказания первой помощи. Зимой на стадионе планируют заливать хоккейную площадку. // фото unsplash.com/ Abigail Keenan