Кондопожская «СКА-Карелия» проиграла в Ярославле

Команда «СКА-Карелия» сегодня провела очередной матч первенства МХЛ. В Ярославле «армейцы» сыграли с одной из сильнейших команд лиги - «Локо». В таблице они идут сейчас на первом месте.

Кондопожане провели достойный матч. Хозяевам удалось открыть счет только во втором периоде. После двух игровых отрезков «Локо» вел с минимальным счетом. Итоговый результат - 3:0 в пользу команды из Ярославля.

В этом сезоне в 52 матчах «СКА-Карелия» потерпела 43 поражения. Команда идет на последнем, 37-м месте в таблице МХЛ. // Фото: скриншот трансляции матча