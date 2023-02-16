16 февраля 2023, 15:55
Анна Корякова взяла второе золото на первенстве России по лыжам
Карельская спортсменка выиграла спринтерскую гонку в Сыктывкаре
Карельская лыжница Анна Корякова сделала золотой дубль на первенстве России в Сыктывкаре. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Сегодня, 16 февраля, во второй день первенства России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения проходили спринтерские гонки свободным стилем.
Наша землячка, воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва, одержала уверенную победу.
Напомним, накануне Анна выиграла гонку на пять километров. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»