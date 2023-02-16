В субботу в Петрозаводске пройдут бои боксеров-профессионалов

Как мы уже сообщали, 18 февраля в петрозаводском Доме бокса им. Л.Г. Левина пройдут боксерские бои среди старших юношей (2007-2008 г.г.) на призы президента IBA Умара Кремлева. Вход для зрителей, поклонников бокса, свободный.

Профессиональный бокс – редкое зрелище для Петрозаводска. В поединках примут участие лучшие боксеры Карелии и победители Северо-Западного федерального округа. Против них выступят спортсмены Нижегородской и Ленинградской областей. Также зрители увидят четырехраундовый бой молодого перспективного боксера Артемия Богдановича. (Видео)