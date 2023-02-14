Кондопожская «СКА-Карелия» проиграла в Череповце

Кондопожская команда «СКА-Карелия» сегодня провела свой очередной матч первенства МХЛ. В Череповце наши хоккеисты встречались с местным «Алмазом».

Игра не задалась у «армейцев» с самого начала - первый гол они пропустили уже на первой минуте встречи. Итоговый результат - 3:0 в пользу хозяев.

Следующий матч «СКА-Карелия» проведет 16 февраля в Ярославле против МХК «Локо». // Фото со страницы МХК «СКА-Карелия» / vk.com