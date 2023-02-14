В карельском поселке женщины сразились с мужчинами в хоккей

В районном центре впервые прошли соревнования "Большой хоккей в Пряже - 2023". Команды участников оказались разновозрастными: от 18 до 50 лет. При этом все спортсмены виртуозно владели клюшками. Однако результаты оказались разными.

Первое место на пьедестале почета заняла безымянная сборная из Кондопоги, второй оказалась команда ХК-1 из Петрозаводска, пряжинский "Метеор" поднялся на третью ступень пьедестала. Петрозаводской команде девушек "Вега" победных лавров не досталось, зато они получили большую порцию похвал.

- Борьба была очень интересная. Женская группа показала себя с наилучшей стороны. Я бы отметил вратаря Юлию Орлову. Она имеет отличную реакцию, владеет различными техническими приемами, помогающими защищать ворота,

- оценил мастерство хоккеисток организатор соревнований Александр Коршаков.

Такие хоккейные баталии среди взрослых в Пряже проводятся впервые, хотя ждали их многие, к ним готовились: активисты постоянно поддерживают в хорошем состоянии ледовый стадион, расчищают территорию для зрителей и стоянки машин. Не обошлось также без помощи спонсора. Спортсмены и зрители надеются, что хоккей на пряжинском катке приживется надолго. // Фото: «Спортивная Пряжа» / vk.com