Кондопожанин уснул не в том месте и лишился денег со счета и смартфона

Мужчина в Кондопоге выпил слишком много спиртного и заснул в подъезде. Когда 45-летний горожанин проснулся, то не нашел в кармане куртки смартфон, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что спящего на лестничной площадке мужчину увидел 30-летний местный житель. Он прежде был судим и решил обворовать земляка.

Вынул из кармана его куртки телефон, унес и позднее продал. Но перед этим вынул сим-карту и отдал своей 22-летней приятельнице.

Ранее судимая и нигде не работающая девушка с помощью этой сим-карты перевела себе 60 тысяч рублей со счета потерпевшего и потратила на свои нужды.

Купившего чужой смартфон человека не нашли, полицейские продолжают разбирательство. В отношении девушки возбудили уголовное дело о краже денег с банковского счета. // фото: freepik.com