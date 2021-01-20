Кондопога примет соревнования по скиатлону

В Кондопоге пройдет второй этап кубка по лыжным гонкам Tour de Karjala. Соревнования по скиатлону состоятся 30 января, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

В программе забеги на 5 км, 10 км и 15 км. Скиатлон - вид лыжной программы, в которой первую половину дистанции участник преодолевает классическим ходом, а вторую свободным. Трасса будет состоять из двух разных кругов: круг 2 км 400 м для свободного стиля и круг 2 км 600 м для классики.

Соревнования стартуют в 11 утра. На финише всех участников ждет горячий чай и медаль финишера. Фото пресс-службы Минспорта