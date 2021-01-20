Моржи со всей России соберутся на чемпионате страны в Петрозаводске

Масштабные соревнования по зимнему плаванию пройдут в марте в Петрозаводске. Ледяной бассейн оборудуют на Онежской набережной рядом с памятником Петру Первому, рассказали в министерстве спорта республики.

С 24 по 28 марта пройдут открытый чемпионат России и чемпионат Карелии по зимнему плаванию. Планируется, что состязания соберут около 300 сильнейших моржей со всей страны.

Участвовать смогут спортсмены от 15 лет. Пловцам предложат дистанции от 25 до 200 метров. В программе - баттерфляй, вольный стиль, брасс и командные эстафеты. Регистрация уже открыта. (фото pronews48.ru)