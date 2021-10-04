Концерт Агутина и Варум все-таки состоится в Кондопоге

Максим Мазуровский анонсировал концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, ранее отложенный из-за ковидных ограничений. Фанаты артистов, которые давно уже купили билеты на концерт, ликуют. 17 октября они встретятся в Кондопоге с любимыми исполнителями.

На своей страничке в соцсети Максим Мазуровский раскрывает детали и подробности организации этого долгожданного события:

– Рад вернуться к большим концертам. Маэстро Агутин с музыкантами в архангельском театре драмы подняли петь и танцевать почти всех зрителей. Леонид и его команда - настоящие музыкальные профессионалы, с которыми приятно работать и разговаривать по душам.

Помню, в 2016-м за ужином после концерта на Кипре Леонид вдохновил меня на музыкально-поэтическое творчество. Недавно он посмотрел последние клипы Milmars и разрешил мне спеть перед ним в Архангельске. Ценю его доверие и поддержку. Сделаю это вместе с музыкантами в родной Карелии, где 17 октября он выступит вместе с обворожительной Анжеликой Варум.

В марте 2020 года из-за запретов Артура Парфёнчикова этот концерт был отменён за несколько дней до проведения. Часть расходов пришлось нести повторно, а офису нужно было как-то существовать полтора года почти без продаж. Решили проводить концерт в минус, себе в убыток, чтобы выполнить обязательства перед зрителями и артистом. И тут расписание рейсов Москва–Карелия–Москва изменили так, что стало невозможным не только проведение нашего концерта, но и своевременная отправка музыкантов на следующее мероприятие.

Решили заказать им чартер. Дорого, больно, обидно, но иначе концерт не провести. Минус становится уже неподъёмным. Организаторы ищут кредит. Елена Шаглина обратилась за помощью к А. Парфёнчикову, из-за которого концерт дважды переносился – как теперь понятно, зря. Губернатор эту просьбу фактически проигнорировал, переслав подчинённым, а те ответили отписками.

Прошу земляков, кто ещё не купил билеты на концерт Агутин и Варум, сделать это, чтобы насладиться их великолепным выступлением и поддержать нас с музыкантами. Приезжайте компаниями – получите большое удовольствие!

Артур Олегович, прошу вас поддержать дважды перенесённое мероприятие. Вы можете. Это будет по совести. А мы со зрителями будем вам за это благодарны, - пишет Максим Мазуровский.

Возрастная маркировка концерта: 6+