Транзит мурманчан через Петрозаводск

Выставочный зал на Ленина, 26 в Петрозаводске представляет картины современных художников Заполярья. Колорит «ночного» края, живущего долгую зиму без небесного света, нам особенно интересен. Общеизвестно, что художники строят свои мастерские в мансардах, чтобы солнечный свет помогал выбрать верный колер полотна. Как же работают в сплошной темноте художники Заполярья?

Другая интересная составляющая выставки – Мурманск: это портовый город, и морская тематика представлена очень широко. Много работ, посвященных так называемым «заброшкам» - предметам ушедшего в лету Советского Союза. Как говорится, приходите глядеть. Выставка работает до 10 октября. Цены на билеты символические. Возрастная маркировка 0+. (Видео)