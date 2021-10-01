5 октября в Петрозаводске открывается фестиваль «Осенняя лира»

В этом году, несмотря на ковидные ограничения, а может, и благодаря им, к нам приезжают очень звездные исполнители. Публикуем программу фестиваля и информацию об исполнителях (6+).

5 октября, 19.00

Открытие фестиваля

HELLO, SATCHMO!

В программе: композиции из репертуара Луи Армстронга.

В 2021 году исполняется 120 лет со дня рождения самого популярного и именитого джазмена всех времен – Луи Армстронга. За свою лучезарную и широкую улыбку Луи получил прозвище Satchmo, которое хорошо известно любителям джаза.

Армстронг – первый артист, который по-настоящему прославил джаз на весь мир и заслуженно получил титул «Посла джаза», благодаря чему миллионы людей полюбили как самого Луи, так и его прекрасную музыку. Музыкальное наследие Армстронга – огромно и разнообразно, а его биография – сюжет для целого романа.

Приближающийся юбилей Луи Армстронга вдохновил группу московских джазменов создать концертную программу «Hello, Satchmo», посвященную всем периодам творчества великого артиста – от «ревущих двадцатых» и до самых последних дней жизни Луи.

Свои яркие интерпретации музыкальных шедевров Satchmo представит команда московских джазменов: Константин Гевондян (труба, вокал), Евгений Сивцов (фортепиано), Сергей Васильев (контрабас), Павел ТИМОФЕЕВ (ударные).

Специальный гость программы – Полина Касьянова (вокал), уже знакомая нашим слушателям по V Музыкальному фестивалю «Ruskeala Symphony».

9 октября, 18.00

SAXOPHONE MIX

В программе музыка от барокко до джаза: Гендель, Чайковский, Пьяццолла, Легран и др.

Лауреат международных конкурсов «Российский квартет саксофонистов» – это уникальный музыкальный коллектив, состоящий из молодых харизматичных исполнителей-виртуозов: Владимир Кознов (сопрано-саксофон), Геннадий Полуяктов (альт-саксофон), Станислав Пялов (тенор-саксофон), Илья Богомол (баритон-саксофон). Все артисты являются выпускниками Российской Академии музыки имени Гнесиных.

Музыканты – финалисты и лауреаты телевизионного проекта телеканала Россия Культура «Квартет 4х4» (первый сезон), победители Первого международного конкурса ансамблей «Национальная коллекция-2018», постоянные участники престижных международных фестивалей, проходящих в Москве, Нижнем Новгороде, Баку, Любеке и др.

Артисты квартета посетили десятки российских городов, радуя своим творчеством жителей центральной России, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Каждый концерт квартета – увлекательное и незабываемое музыкальное путешествие от барочных произведений Баха до музыки французских импрессионистов, от русских романтиков до лучших образцов джаза и эстрады.

Хотя в Петрозаводске Российский квартет саксофонистов выступит впервые, музыканты уже хорошо известны нашим слушателям. В 2020 году они приняли участие в IV Музыкальном фестивале «Ruskeala Symphony» – их выступление проходило на глади озера Мраморного каньона. Оно запомнилось и захватывающей красотой звучания, и высочайшим профессионализмом музыкантов, и необычным, редким составом инструментов.

18 октября, 19.00

В рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны»

ЗВЕЗДНЫЙ ТРАНЗИТ

В программе: сочинения П. Чайковского, Д.Шостаковича.

Блистательная компания музыкантов-виртуозов – заслуженный артист России Борис Андрианов (виолончель), лауреаты международных конкурсов Сергей ДОГАДИН (скрипка) и Филипп КОПАЧЕВСКИЙ (фортепиано) – откроет новый цикл концертов филармонии «Звездный транзит». Каждый из исполнителей – яркая звезда на мировом музыкальном небосклоне с насыщенным графиком выступлений на лучших площадках России и мира. Благодаря многолетней дружбе, в нем нашлось место и для нашего концертного зала.

Борис Андрианов – блистательный артист, преподаватель Московской консерватории имени П.Чайковского, арт-директор первого в России фестиваля виолончельного искусства «Vivacello», организатор и руководитель проекта «Поколение звезд» и фестиваля-путешественника «Музыкальная экспедиция».

Сергей Догадин – один из лучших скрипачей современности, дважды лауреат Международного конкурса Чайковского. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А.Римского-Корсакова, стажировался в Швейцарии, Германии и Австрии. С 2017 года является приглашенным профессором Международной академии искусств Лянчжу (Китай) и Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна (Латвия).

«Его эффектный артистизм подкреплен надежной виртуозностью: Догадин знает секрет, как увлечь публику, удержать зрительское внимание» («Музыкальная жизнь»)

Филипп Копачевский – солист Московской филармонии, лауреат десятка престижнейших международных конкурсов. Он снискал признание публики во многих странах: концерты регулярно проходят в Европе, США и во многих городах России. Особую популярность пианист приобрел в Японии.

«Его рояль поет – это очень редкое сегодня качество, характерное для романтического мироощущения; он сохраняет в игре ясность, его фраза красива и пластична...», – так пишут о Копачевском критики.

25 октября, 19.00

ПРЕОБРАЖЕНИЕ МЕЛОДИИ

В программе: вокальные переложения шедевров инструментальной музыки (Гайдн, Бах, Шуберт, Глюк, Шопен, Штраус, Дебюсси, Равель, Сен-Санс).

«Девушка с бриллиантовым голосом!» – лауреат международных конкурсов Элона Коржевич окончила Донецкую государственную музыкальную академию имени С.Прокофьева. Стажировалась в Большом театре России и Бохумской высшей школе музыки в Германии. С 2003 по 2019 год была солисткой Донецкой государственной академической филармонии, где исполнила множество сольных программ – от музыки эпохи барокко до сочинений современных авторов.

В настоящее время Элона Коржевич является ведущей солисткой Донецкого академического государственного театра оперы и балета имени А.Соловьяненко, приглашенной солисткой Национального театра оперы и балета Моравско-Силезского края имени А.Дворжака (Острава, Чехия) и Пермского театра оперы и балета имени П.Чайковского.

Солистка из Донецка исполнит произведения под аккомпанемент Светланы Башкировой (фортепиано) и Ильи Досяка (виолончель).

30 октября, 18.00

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Шопен. Фортепианный вечер.

В программе: сочинения Фредерика Шопена (Рондо-мазурка ор.5; две мазурки ор.30; экспромт фа-диез мажор ор.29; три ноктюрна ор.15; два вальса ор.70; Баллада ля-бемоль мажор ор.47; Соната си минор ор.58)

Что бы ни исполнял пианист лауреат международных конкурсов Михаил Лидский, на всем лежит печать истинного мастерства и работы мысли. Он обладает особым талантом удивлять. Каждое его выступление отличается своеобразием интерпретаций и неожиданностью трактовок, за что его особенно ценят знатоки фортепианного искусства. Концертные программы артиста всегда интригуют. Музыкальные критики называют его «одним из самых оригинальных пианистов современной России, музыкантом со своим стилем и почерком» («Независимая газета»), «пианистом редкого обаяния и виртуозности» («Время МН»), «пианистом широкого творческого диапазона, мастером оригинальных интерпретаций» («Культура»).