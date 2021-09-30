Молодежи разрешат наносить граффити на стены в центре Петрозаводска

О скором решении вопроса уличных граффитистов объявил мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Он сообщил, что городские власти подбирают объекты, на которых можно будет беспрепятственно рисовать.

Конечно, имеются в виду не надписи и закорючки, а тематические работы. По словам мэра, с собственниками нежилых помещений сейчас обсуждают возможность раскрасить их стены.

В переговорах участвует представитель уличных художников Андрей Птицын.

- Высокохудожественные граффити станут достопримечательностями, будут радовать глаз и в очередной раз подчеркнут, что Петрозаводск – креативный город. Главное, чтобы все было цивилизованно, - отметил Любарский.

Он уточнил, что рассматривают варианты на улице Казарменской и рядом с Онежской набережной.

С собственниками строений парка аттракционов и фонда территориального развития «Карьяла» уже договорились. Они могут предоставить площадки для творческой реализации молодых художников. // Фото: источник