Музею деревянного зодчества в Кижах подарили вещи его родоначальника

Скоро в Карелии будут отмечать 110-летний юбилей со дня рождения выдающегося реставратора Александра Ополовникова. Накануне памятной даты личные предметы академика передали на хранение в фонды музея «Кижи», сообщили в культурном учреждении.

Это измерительные приборы, кожаный военный планшет, авторские картины, аршин, кисти, фотокамера в футляре и многое другое. Всего из Санкт-Петербурга в Карелию приехали 200 предметов.

Коллекцию музею передал близкий друг реставратора Андрей Антонов. В свое время вещи ему отдала дочь архитектора Елена.

Андрей Антонов, будучи начальником отдела государственного контроля и надзора Управления Министерства культуры РФ по Северо-Западу, выступил с инициативой по созданию мемориального музея Александра Ополовникова в Кижах.

Основу экспозиции составит переданная коллекция и предметы, которые хранятся в фондах музея «Кижи»,— это около 600 чертежей, рисунков и отмывок Кижского архитектурного ансамбля, часовен, домов. // Фото: источник