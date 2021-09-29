Петрозаводчанин Игорь Котуков создает эксклюзивные линогравюры

Преподаватель изобразительного искусства Игорь Котуков в свободное от работы время спешит в мастерскую печатной графики. В его руках обычный строительный материал преображается.

«Линолеум позволяет мне наиболее точно выразить мои мысли»,

- сказал художник.

Как из обычного напольного покрытия родился домик из Ла-Рошель — смотрите в нашем видео.