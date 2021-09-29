29 сентября 2021, 18:43
Культура

Петрозаводчанин Игорь Котуков создает эксклюзивные линогравюры

В мастерской печатной графики художник вдохновенно царапает на линолеуме

Преподаватель изобразительного искусства Игорь Котуков в свободное от работы время спешит в мастерскую печатной графики. В его руках обычный строительный материал преображается. 

«Линолеум позволяет мне наиболее точно выразить мои мысли», 

- сказал художник.

Как из обычного напольного покрытия родился домик из Ла-Рошель — смотрите в нашем видео.

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Метки: 
Печатная графика
Линогравюра
Петрозаводск
Игорь Котуков
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