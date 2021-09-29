29 сентября 2021, 18:43
Петрозаводчанин Игорь Котуков создает эксклюзивные линогравюры
В мастерской печатной графики художник вдохновенно царапает на линолеуме
Преподаватель изобразительного искусства Игорь Котуков в свободное от работы время спешит в мастерскую печатной графики. В его руках обычный строительный материал преображается.
«Линолеум позволяет мне наиболее точно выразить мои мысли»,
- сказал художник.
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