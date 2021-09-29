Первый в Карелии виртуальный концертный зал появился в Кеми

В виртуальном концертном зале Детской школы искусств в Кеми прошла первая трансляция. Во вторник, 28 сентября, зрители услышали выступление Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова, сообщили в правительстве Карелии.

Трансляция из зала Мурманской областной филармонии стала доступна благодаря виртуальному концертному залу. На его создание из российского бюджета выделили миллион рублей по заявке Детской школы искусств.

В концертном зале школы установили современную акустическую систему, большой экран, проектор и компьютерное оборудование для трансляций. // Фото: источник