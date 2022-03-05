05 марта 2022, 07:10
Мир

Компания Samsung остановила экспорт продукции в Россию

Корейцы перестанут поставлять в нашу страну, в том числе, и смартфоны

Компания Samsung объявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что из-за сложившейся геополитической обстановки компания, среди прочего, прекращает поставки продукции от микрочипов до смартфонов и бытовой электроники. «Наша приоритетная задача - обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», - указал производитель.

О будущей судьбе завода компании и его работников в Калужской области информации не поступало. Фото pixabay.com/irfanahmad

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