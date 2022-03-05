05 марта 2022, 07:10
Компания Samsung остановила экспорт продукции в Россию
Корейцы перестанут поставлять в нашу страну, в том числе, и смартфоны
Компания Samsung объявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что из-за сложившейся геополитической обстановки компания, среди прочего, прекращает поставки продукции от микрочипов до смартфонов и бытовой электроники. «Наша приоритетная задача - обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», - указал производитель.
О будущей судьбе завода компании и его работников в Калужской области информации не поступало. Фото pixabay.com/irfanahmad