Компания Samsung остановила экспорт продукции в Россию

Компания Samsung объявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что из-за сложившейся геополитической обстановки компания, среди прочего, прекращает поставки продукции от микрочипов до смартфонов и бытовой электроники. «Наша приоритетная задача - обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», - указал производитель.

О будущей судьбе завода компании и его работников в Калужской области информации не поступало. Фото pixabay.com/irfanahmad