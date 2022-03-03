Россиян отстранили от участия в Паралимпийских играх

Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в Играх в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее МПК принял решение допустить россиян до Паралимпиады в нейтральном статусе. Завоеванные ими медали не должны были учитываться в неофициальном командном зачете. Однако сегодня первоначальное решение было изменено. Наших атлетов на Играх не будет.

Паралимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 12 марта. Фото pixabay.com/Agzam