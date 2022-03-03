03 марта 2022, 10:30
Россиян отстранили от участия в Паралимпийских играх
Международный паралимпийский комитет отказался пускать российских атлетов в Пекин
Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в Играх в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.
Ранее МПК принял решение допустить россиян до Паралимпиады в нейтральном статусе. Завоеванные ими медали не должны были учитываться в неофициальном командном зачете. Однако сегодня первоначальное решение было изменено. Наших атлетов на Играх не будет.
Паралимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 12 марта. Фото pixabay.com/Agzam