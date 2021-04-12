Компания «Nova» получила разрешение на строительство ЖК «Карельский»

В Петрозаводске появится новый жилой комплекс «Карельский», расположенный на улице Лыжной. На сегодняшний день один дом возводится (и будет сдан в следующем году), и разрешение на строительства второго дома уже получено, отмечают в строительной компании «Nova». А это значит, что в скором времени в городе появится современный жилой комплекс со своей инфраструктурой, в которую входят парковочные пространства, детские и спортивные площадки. Рядом с «Карельским» - детсады и школы, остановки, поликлиники, магазины и все, что нужно для жизни.

Дома в жилом комплексе «Карельский» строятся по монолитной технологии, гарантирующей энергоэффективность. В таких домах тепло, а широкий выбор планировок позволяет выбрать оптимальный вариант как в случае с первым жильем, так и в случае с квартирой для растущей семьи. Крышные газовые котельные дают возможность экономить на отоплении и не оставаться летом без горячей воды.

Треть квартир уже забронирована. С учетом нынешней ситуации не стоит затягивать с решением о приобретении жилья, говорят в фирме-застройщике.

«Дом сроится с применением эскроу-счета. Проектное финансирование гарантирует собственникам сохранность средств. Это значит, что застройщик получит доступ к средствам дольщиков только после того, как дом будет сдан. Кроме того, банк, кредитуя строительство, проводит дополнительные проверки проекта дома. Одобрение проектного финансирования означает, что проверка пройдена»

- прокомментировала Анна Ануфриева, руководитель отдела продаж компании «Nova».

Треть квартир в новом доме, строительство которого завершится в 2022, уже забронирована. Недавно эксперты назвали регионы, в которых, вероятней всего, льготную ипотеку продлят. Карелии среди них нет. А это значит, что уже летом этого года, вполне очевидно, стоимость ипотеки будет в Карелии выше.

«Мы начинаем заключать договора долевого участия. Такая форма традиционна для нашей компании, поскольку мы знаем: горожане стремятся получить максимальную выгоду при покупке жилья в новостройках. А долевое участие дает возможность приобрести квартиру на стадии котлована, что намного дешевле. Когда дом уже будет введен в эксплуатацию, цена на квартиры, которые останутся в продаже, будет выше»

- отметила Анна.

Кроме того, в «Nova» покупателям готовы предложить и участие в трейд-ин. Это также позволяет сэкономить на приобретении жилья и избежать необходимости жить в съемной квартире пока строится своя новая.

На правах рекламы. Застройщик: Строительная компания «Nova». Проектная документация размещена на сайте: наш.дом.рф.