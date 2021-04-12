Эксперты описали состояние рынка на конец марта

Крупнейший российский портал о финансах «Банки.ру» на странице сообщил о том, что в марте на Московской бирже произошло существенное сокращение объема торгов в годовом выражении, составив всего 90,4 триллиона рублей против сравнения с 98,8 триллиона год назад. Аналитики вполне довольны таким положением вещей.

О положении на основных рынках в первом весеннем месяце

Эксперты фондовой площадки указывают на необычайную активность в марте прошлого года, обусловленную пандемией, поэтому поводов для беспокойства они не видят. Прошлый отчетный период обеспечил высочайшую базу для сравнения. А вот срочный рынок продемонстрировал позитивную динамику в сравнении с предыдущим годом. Прирост составил 5,1%. Еще больший показатель наблюдается по рынку драгоценных металлов, он демонстрирует рост аж в 10,5 раза. Да и рынок стандартизированных производных финансовых инструментов показывает немалые улучшения в виде роста в 7,4 раза.

В феврале ситуация на всех ключевых рынках была менее воодушевляющей. Соответственно, март 2021 года показал существенные изменения. Так, изменения произошли на следующих рынках:

акций — 19,5%;

валютном — 33,1%;

срочный — 37%;

облигаций — 18,4%;

денежный — 16%.

Эксперты уверены, что основной кризис миновал несмотря на то, что пандемия еще не закончена, а некоторые страны и вовсе переживают третью волну, закрываясь на карантин.

Как научиться работать с рынками

Чтобы предельно корректно работать с рынками, необходимо запастись немалым количеством знаний, освоить массу полезной информации и, конечно, без устали практиковаться. Многие эксперты, которые сейчас ведут свою деятельность на мировых рынках, отмечают, что сделать важный шаг в будущее им помогал «Форекс торг».

И действительно, инвестиционные программы, которые доступны новичкам, дают прекрасную базу, раскрывая все понятия, которыми пользуются крупнейшие инвесторы и банки. Но нужно понимать, что торги — это всегда риск, а у более опытных трейдеров уже существуют собственные стратегии, которые помогают им делать верные ставки и получать хорошую прибыль.

Московская биржа и ее итоги на первую неделю апреля

В минувшую пятницу фондовые торги в Российской Федерации закрыли в так называемой зеленой зоне, что означает, что индекс Мосбиржи оказался в плюсе — до 0,87% в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов. Индекс РТС увеличился на 0,64%.

Аналитики отмечают, что мировые фондовые площадки в минувшую пятницу закрылись из-за пасхальных выходных, тем не менее, только на следующей неделе будут обнародованы протоколы заседаний Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США. И тогда появится больше поводов для размышлений.

Эксперты дали оценку Российского рынка, указав, что санкционная неопределенность вряд ли принесет существенные изменения в действующие обстоятельства, но склонность к росту все-таки наблюдается, хоть и не такая интенсивная, как хотелось бы отечественным экономистам.

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