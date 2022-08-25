Компания «КСМ»: Видео со строительной площадки жилого дома в Пиндушах

70-квартирный жилой дом в пгт. Пиндуши Медвежьегорского района строится в рамках программы по расселению из аварийного жилья.

В новом доме 5 этажей, 2 подъезда, 70 квартир: 54 - однокомнатных, 15 - двухкомнатных, 1 - трёхкомнатная.

Строительство объекта компания «КСМ» начала в марте 2022 года. По прошествии пяти месяцев работы полностью завершён монтаж коробки дома, выполнено остекление, в финальной стадии кровельные работы. Ведётся устройство наружных и внутренних инженерных сетей, благоустройство территории, выполняются отделочные работы внутри дома, а также отделка фасадов.

В ноябре текущего года дом будет введён в эксплуатацию. В квартирах будет выполнена отделка, установлено сантехническое оборудование и электрические плиты.

- подтвердил руководитель проекта Евгений Скубилов.

Новости компании «КСМ», в том числе о ходе строительства школы на 1100 мест в Медвежьегорске, школы на 330 мест в Суоярви, детских садов в Петрозаводске и Ляскеля, жилых домов под расселение в Петрозаводске, Беломорске и Суоярви, читайте здесь.

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