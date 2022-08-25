«Открытие» : «Гонка ставок» началась

На банковском рынке начали появляться выгодные предложения с повышенной ставкой по вкладам. В преддверии осенних и предновогодних распродаж некоторые кредитные учреждения наращивают портфели пассивов, что позволит выдавать больше кредитов населению.

Так, одним из первых на рынке включился в «гонку ставок» банк «Открытие», предложив клиентам, ранее не размещавшим в банке крупные суммы, трехмесячный вклад «Первый» или накопительный счет «Копилка». Ставки по вкладам превышают среднерыночные. Напомним, что средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков в первые недели августа опустилась до 6,8%. Будет ли это новой тенденцией рынка, покажет время.

Многие банки стремятся предложить специальные условия именно сейчас, когда истекает срок у трехмесячных и шестимесячных вкладов. Клиенту всегда проще остаться в том же банке, если есть подходящие условия, чем куда-то переводить деньги.Мы, разумеется, сформировали хорошие условия с запасом для всех периодов, в частности для нестандартных сроков – 5 и 7 месяцев,

- комментирует ситуацию лидер трайба «Инвестиции и сбережения» банка «Открытие» Александр Бородкин. -

Многие эксперты сходятся на том, что после того, как существенно сократились возможности инвестирования, высокой популярностью в первом полугодии 2022 года стали вновь пользоваться накопительные счета: банки предлагают по ним почти такие же высокие ставки, что и по срочным вкладам. При этом счета стали более мобильными. Одним из примеров гибкого подхода может служить накопительный счет «Копилка» того же «Открытия». Такие же опции появляются и у других финансовых учреждений.

Самая понятная валюта вклада для россиян — рубли. Но до последнего времени часть населения предпочитала хранить сбережения в иностранной валюте – евро и долларах. Однако, сейчас многие банки все чаще время вводят дестимулирующие меры для срочных валютных вкладов — комиссии, отрицательные проценты. Банк «Открытие» поступил мягче - предложил клиентам альтернативные варианты выхода из валюты: повышенную ставку для тех, кто конвертирует из долларов США и евро в рубли, а также специальный накопительный счет в юанях.

Есть всего три достаточно понятных для граждан валюты: юани, турецкие лиры и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов. Юань является самой крупной из них, и люди смотрят на него с наибольшим доверием. Так что конвертация в юани — это второй выбор валютных вкладчиков после перевода в рубли,

- отметил Александр Бородкин.