Коммунальщики в Костомукше хотят отдать жителям свой тяжелый мусор

Предприятие «Теплосети» в Костомукше решило весьма оригинально справиться с проблемой вывозя крупногабаритного мусора. Коммунальщики разместили объявление в официальной группе Костомукшского городского округа с предложением к местным жителям.

Людям дали возможность бесплатно забрать бывшие в употреблении железобетонные изделия. В МУП «Теплосети» полагают, что они пригодятся для строительных и хозяйственных нужд.

Жители только должны вывезти тяжелые конструкции за свой счет. На размещенных в паблике фото видно, что плиты находятся в весьма плачевном состоянии.

Но в объявлении сказано, что ими можно укрепить грунт, использовать как нижний слой дорог, применить для обустройства ограждений и т.п. // Фото: МУП «Теплосети»