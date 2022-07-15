Коммунальную проблему кондопожанки помогает решить прокуратура

Прокуратура Кондопожского района приняла меры к устранению нарушений жилищных прав местной жительницы, квартира которой является муниципальной собственностью.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, еще в 2019 году женщина неоднократно обращалась в администрацию района с заявлениями о ремонте отопительной печи, однако проблема решена не была. В 2021 году она написала жалобу в прокуратуру.

«По итогам проверки главе муниципалитета района было внесено представление об устранении нарушений. Тогда в администрации пообещали включить необходимые средства для в бюджетную заявку на 2022 год. Но обещание не было выполнено»,

- рассказали в надзорном ведомстве.

В связи с чем прокуратура обратилась с защитой интересов женщины в суд, который поддержал требования ведомства. Фото: phonoteka.org.