Парк для семейного отдыха обустраивают в Сегеже

Семейный парк «Сегежа» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году. Работы по благоустройству зоны отдыха уже начались. Сегодня ход работ проверил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«В 1970-80 годы здесь был очень красивый парк. Очень хочется его восстановить. Когда делали проект, решили, что сделаем расположенную тут спортивную площадку шире, чтобы она была многофункциональной. Будут стоять и тренажеры, и баскетбольное кольцо, и волейбольная площадка. Будет много различных площадок, чтобы люди могли поиграть в шахматы, покачаться на качелях, а дети покататься на аттракционах»",

- рассказала губернатору глава района Марина Гусева.

Проект же предполагает устройство восьми функциональных зон: входной, детской, активного отдыха, общепита, свободного использования, спокойного отдыха, пешеходной и спортивной. Из бюджетов разного уровня на реализацию идеи выделено 78,8 млн рублей, из них 2 млн – это частные инвестиции на обустройство кафе и летней террасы.

Сейчас территория уже очищена от кустарника и аварийных деревьев, демонтированы старые опоры освещения, фундаменты, заброшенные постройки, вывезен мусор. Подготовлено основание для игры в кюккя, идет обустройство спортплощадки. Часть дорожек выложат плиткой, другую - заасфальтируют. Глава республики обратил внимание на необходимость сохранить исторические фигуры животных, которые запомнили несколько поколений сегежан. Фото: gov.karelia.ru.