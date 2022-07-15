Первый «Орлан» отправился в Беломорск из Костомукши

В пятницу, 15 июля, первый «Орлан» выехал в Беломорск из Костомукши. Железнодорожный автобус будет курсировать до начала октября, сообщили в Минтрансе Карелии.

Маршрут ввели, ориентируясь на потребности пассажиров. Его закроют 30 сентября.

«Орлан» выехал из Костомукши в 04:50, а в Беломорск прибыл в 09:21. Обратно он отправится в 17:50, а прибудет в 22:22. // Фото: Минтранс Карелии