Коммунальная авария оставила без электричества пригород Петрозаводска

Жители пригорода Петрозаводска - Урочища Лососинное - остались без электричества. Об этом сообщает компания «ОРЭС-Петрозаводск».

Сегодня в 2:47 ночи на автозаправке, расположенной на пересечении Комсомольского и Карельского проспектов, произошла авария на кабельной линии. Из-за этого жители Урочища Лососинное остались без света.

Специалисты «ОРЭС-Петрозаводск» пообещали оказать помощь владельцам кабельной линии и вести работы до полного возобновления подачи ресурса в дома людей. Сроки окончания ремонтных работ пока не известны. Фото ysia.ru