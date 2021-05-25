25 мая 2021, 11:13
Происшествия

Коммунальная авария оставила без электричества пригород Петрозаводска

Вышла из строя кабельная линия, принадлежащая АЗС на Комсомольском проспекте

Жители пригорода Петрозаводска - Урочища Лососинное - остались без электричества. Об этом сообщает компания «ОРЭС-Петрозаводск».

Сегодня в 2:47 ночи на автозаправке, расположенной на пересечении Комсомольского и Карельского проспектов, произошла авария на кабельной линии. Из-за этого жители Урочища Лососинное остались без света.

Специалисты «ОРЭС-Петрозаводск» пообещали оказать помощь владельцам кабельной линии и вести работы до полного возобновления подачи ресурса в дома людей. Сроки окончания ремонтных работ пока не известны. Фото ysia.ru

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Метки: 
Петрозаводск
урочище лососинное
ОРЭС-Петрозаводск
Коммунальная авария
отключение электричества
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проспект Комсомольский