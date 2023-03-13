Комиссия по международному сотрудничеству приступила к работе в ЗС РК

В нем приняли участие депутат Государственной думы от Карелии Валентина Пивненко, председатель постоянного комитета Парламентской ассамблеи Северо-Запада по межпарламентскому сотрудничеству, заместитель председателя Мурманской областной думы Евгений Никора и представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Петрозаводске Лев Тарских, а также члены комиссии – депутаты Законодательного собрания Карелии. Приветствовала участников заседания вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник.

В своем вступительном слове она обосновала необходимость создания такого формата:

О необходимости создания такой комиссии мы говорили давно, и вот наконец она создана и приступает к работе. Современная геополитическая обстановка, санкционное давление со стороны недружественных стран диктуют нам налаживание отношений со странами дружественными. Необходимо продвижение республики на дружественных рынках, перестройка логистических цепочек, поиск новых партнеров, друзей, связей. Надеюсь, что работа нашей комиссии будет этому способствовать. Мы понимаем: новые вызовы – это и новые возможности.

Ольга Шмаеник пожелала всем успешной работы, чтобы все выработанные комиссией решения были полезными и плодотворными.

Депутат Государственной думы Валентина Пивненко рассказала, что продвигается работа по созданию альтернативной межпарламентской региональной организации Балтийского региона. Инициативу поддерживают руководство Госдумы и МИД России.

Наши северо-западные субъекты федерации как никто более заинтересованы в продолжении международного сотрудничества в Балтийском регионе. Но в мире есть и другие регионы, и я думаю, что время покажет, что у нас есть не только недруги, но и друзья во многих странах мира. Наше сегодняшнее обсуждение и выработанные планы на перспективу будут приняты во внимание на федеральном уровне,

– сказала Пивненко.

Заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Виктор Свирский в своем выступлении рассказал о первом опыте международного сотрудничества в новых геополитических реалиях.

Правительство Карелии для себя определило приоритеты, такие как переориентация экспортно ориентированных производств на новые рынки сбыта, активизация сотрудничества с дружественными России странами. У нас есть государственная инфраструктура поддержки экспорта. Предприятия, направлявшие продукцию на экспорт, первыми попали под удар санкций. Они получили государственную поддержку. Из регионального бюджета на эти цели было выделено 600 миллионов рублей, которые были направлены на льготные кредиты предприятиям. В прошлом году наш Центр поддержки экспорта оказал поддержку 309 предприятиям., профинансировал участие компаний в международных выставках. 14 предприятий приняли участие в трех бизнес-миссиях в дружественные государства для налаживания связей. Результат – соглашения между карельскими компаниями и предприятиями Ирана, Казахстана, Белоруссии. Всего в 2022 году при поддержке Центра было заключено 35 экспортных контрактов на сумму почти 9 миллионов долларов,

- рассказал Свирский.

Заместитель председателя Мурманской областной думы, глава постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству Евгений Никора проинформировал о работе постоянного комитета ПАСЗР и о тех вызовах, с которыми в последнее время столкнулись регионы Северо-Запада России в международном сотрудничестве. Депутат также затронул актуальную для приграничных с ЕС регионов тему завершения начатых проектов по программам приграничного сотрудничества, приостановленным Европейским союзом в марте 2022 года.

О развитии сотрудничества в рамках СНГ рассказал Лев Тарских, представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Петрозаводске.

Сегодня состоялось первое заседание Комиссии по межпарламентскому и международному сотрудничеству. Считаю, что мы плодотворно поработали, услышали выступления и предложения коллег, которые помогут нам в дальнейшем выстроить работу комиссии самым продуктивным образом,

- резюмировал зампредседателя комиссии Алексей Паккуев, который вел заседание.