В парламенте Карелии продолжается работа по защите Ладоги и Онего

Законодательное собрание Карелии продолжает работу по вопросу защиты Ладожского и Онежского озер. Об этом на своей страничке в соцсети рассказал председатель парламента республики.

В частности, на встрече Элиссана Шандаловича с вице-премьером правительства по развитию инфраструктуры Оксаной Чебуниной, первым замминистра природных ресурсов и экологии республики Алексеем Павловым и председателем Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонидом Лиминчуком обсуждалось, как в Карелии реализуются мероприятия по сохранению водоемов.

«Движение в этом направлении есть, в том числе по строительству очистных сооружений. Так, до 1 апреля должен быть заключен государственный контракт на реконструкцию КОС в Повенце. Объем финансирования - 149 млн рублей. До конца года планируется завершить реконструкцию канализационных очистных сооружений в п.Салми. К работам на КОС в п. Шуя приступят в этом году, проект прошел госэкспертизу»,

- рассказал Шандалович.

Большие возможности для защиты двух крупнейших пресноводных водоемов Европы должны появиться с запуском в 2025 году объединенного федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов страны. До 2024 года, по данным Министерства природных ресурсов и экологии России, будет сформирован конкретный перечень мероприятий с обоснованием расходов федерального бюджета и оценкой эффектов от их реализации. Поэтому до этого времени очень важно расставить приоритеты по объектам, провести научные исследования для составления технических заданий, подготовить качественную проектно-сметную документацию на объекты исходя реальных потребностей населенных пунктов, отметил председатель заксобрания.

«Мы планируем усилить взаимодействие с коллегами из Законодательного собрания Санкт-Петербурга по вопросу защиты Ладожского и Онежского озер и на парламентском уровне определить совместные действия по работе над федеральным проектом», - сказал спикер карельского парламента.