Шандалович: «Карелия использует новые возможности Арктической зоны»

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович принял участие в одном из главных арктических событий страны - международной конференции «Арктика-2023». В своем выступлении он рассказал о создании условий для социально-экономического развития арктических территорий Карелии. Несмотря на санкции, интерес к карельской Арктике возрастает, считает Шандалович.

В 2022 году для стимулирования инвестдеятельности на севере Карелии мы предусмотрели возмещение до 40% капвложений по арктическим проектам. В республике зарегистрировано 63 арктических резидента, общий объем заявленных инвестиций - порядка 100 млрд рублей,

- рассказал спикер карельского парламента.

Одним из ограничений развития Арктической зоны в Карелии является недоступность для арендаторов участков лесного фонда с расчетной лесосекой порядка 0,8 млн куб. метров. Поэтому на федеральном уровне нужны законодательные меры по сокращению срока перевода земель лесного фонда и упрощению этих процедур.

При этом важно не просто выдавать земельные участки по программе «Гектар в Арктике», но и обеспечивать их инфраструктурой.

Шандалович также подчеркнул, что для привлечения кадров важно принять на федеральном уровне решение о выплате «северных» надбавок с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В Карелии такая мера поддержки действует с 2020 года для работников региональных госучреждений.

Больной» для Карелии и других арктических территорий вопрос – существенный износ коммунальной инфраструктуры, в том числе в модернизации или новом строительстве нуждаются системы водоснабжения и водоотведения. Без федеральной поддержки эту задачу регионам не решить,

- сказал Шандалович.

Карелия уже использует новые механизмы для строительства социальной инфраструктуры в Арктике. Так, в рамках программы «Единая субсидия» в поселке Калевала будет построен детский сад на 300 мест, объем федерального финансирования - 600 млн рублей.