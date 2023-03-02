Четвертый район Карелии решил стать муниципальным округом

В Питкярантском районе большинство депутатов проголосовали за переход на одноуровневую модель управления, сообщает политический обозреватель Анатолий Цыганков.

Таким образом Питкярантский район стал четвертым в Карелии, кто решил реорганизоваться в округ. Ранее аналогичные решения были приняты в Суоярвском, Беломорском и Сегежском районах. По словам Цыганкова, четыре из пяти поселений района (Ляскеля оказался против) поддержали переход в новый статус.

Переход района в муниципальный округ также должны согласовать в парламенте Карелии. После чего пройдут выборы в совет депутатов округа, после чего они выберут главу окружной администрации.

Обозреватель объяснил, что переход с двухуровневой модели местного самоуправления на одноуровневую означает, что на поселенческом уровне не будут функционировать органы власти - не будет ни депутатов, ни глав поселений. Местные жители будут избирать депутатов совета округа. Районы, которые перейдут на одноуровневую модель в этом году, получит из республиканской казны по 50 млн. // фото паблик «Питкярантский район»