О ложных сигналах тревоги сообщают жители Карелии

Председатель Госкомитет Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков сообщает о ложных сигналах в эфире радиостанций и телеканалов, распространяющих свое вещание на территорию республики.



Сегодня вещание некоторых российских телеканалов и радиостанций снова взломали. В эфире прозвучал сигнал об эвакуации граждан. Некоторые жители Карелии наткнулись на такой сигнал телевизионного эфира. Сообщаю, что сообщение - ложное и не соответствует действительности,

- рассказал председатель Госкомитета Олег Поляков.

Ранее в регионах страны уже была подобная атака. Произошел перехват сигнала эфира радиостанций. Жители Карелии услышали ложное сообщение утром 22 февраля в эфире «Авторадио».



Также сообщаю, что завтра - 1 марта - на территории всех регионов страны пройдет масштабная проверка системы оповещения населения. Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения проведет комплексную проверку готовности всех средств систем оповещения населения по всей республике. За проверкой оборудования будут тщательно следить специалисты,

- добавил Олег Поляков на своей странице во ВКонтакте.



С 10:40 до 10:43 через рупорные громкоговорители будет передаваться речевое сообщение «Внимание, проводится проверка системы оповещения» и сигнал «Внимание всем!» в виде сирены. По СМС предупреждение поступит от RSCHS. В районах Карелии для оповещения будут задействован спецтранспорт, а также ручные оповещатели.

Прошу жителей республики никаких действий по сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок,

- сообщил Олег Поляков в соцсетях.



Фото: https://vk.com/oe_polyakov