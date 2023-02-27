Андрей Монастыршин принял посылки от кемлян для бойцов СВО

Депутат Законодательного Собрания Карелии Андрей Монастыршин (фракция КПРФ) принял посылки, подготовленные жителями Кемского района для военнослужащих, находящихся на специальной военной операции.



Наши неравнодушные земляки собрали необходимые вещи: носки, термобелье, свитера, подшлемники и прочее. Особую поддержку в формировании посылок оказали руководитель и работники Карельского филиала «Северные Электрические Сети»,

- написал парламентарий на своей странице в соцсети.

Мы собрали по-матерински и крема, чтобы руки обрабатывать. Тяжело солдату ходить в берцах и сапогах, поэтому положили крема для ног. Ребятки, милые, используйте, пожалуйста,

заботливо сказала Анна Суловна Капустина, учитель Рабочеостровской школы Кемского района.

Главный редактор газеты «Советское Беломорье» Алексей Коптев передал бойцам свежие номера местного издания.





Андрей Монастыршин поблагодарил всех за помощь и сообщил, что посылки обязательно будут доставлены карельским бойцам.

