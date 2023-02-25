25 февраля 2023, 09:11
Парфенчиков назвал наградой введенные против него Госдепом США санкции
Глава Карелии обещал не горевать из-за того, что попал в новый санкционный список
Артур Парфенчиков назвал ожидаемым то, что в отношении него ввели санкции. Очередной пакет Госдеп США обнародовал 24 февраля.
В списке оказался и глава Карелии – в числе более чем 40 российских губернаторов и министров.
- Горевать точно не буду. Имущества и счетов за границей не имею… По большому счету - это награда. Значит, мы все делаем правильно!
- заявил он.
Парфенчиков заверил что и дальше будет помогать российской армии выполнять задачи СВО. // фото: правительство Карелии