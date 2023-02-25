Парфенчиков назвал наградой введенные против него Госдепом США санкции

Артур Парфенчиков назвал ожидаемым то, что в отношении него ввели санкции. Очередной пакет Госдеп США обнародовал 24 февраля.

В списке оказался и глава Карелии – в числе более чем 40 российских губернаторов и министров.

- Горевать точно не буду. Имущества и счетов за границей не имею… По большому счету - это награда. Значит, мы все делаем правильно!

- заявил он.

Парфенчиков заверил что и дальше будет помогать российской армии выполнять задачи СВО. // фото: правительство Карелии