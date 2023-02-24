Глава Карелии Артур Парфенчиков попал в новый санкционный список США. Информация опубликована ТАСС.

Карельский губернатор оказался в числе глав более 40 регионов, в отношении которых введены санкции.

Помимо этого, в список попали девять министров федерального правительства, более 1200 военных. Санкции также коснулись организаций и научно-исследовательских институтов. // Фото: gov.karelia.ru