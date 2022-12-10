10 декабря 2022, 15:29
Команда «СКА-Карелия» потерпела второе разгромное поражение за два дня
Подмосковный «Атлант» разбил кондопожан на своем льду
Команда «СКА-Карелия» сегодня провела второй подряд матч против МХК «Атлант» в рамках первенства Молодежной хоккейной лиги. Матч проходил в Мытищах.
Хоккеистам из Кондопоги снова не удалось навязать борьбу хозяевам. Как и накануне, «Атлант» выиграл со счетом 4:0.
Впереди у «армейцев» домашние игры. 13 и 15 декабря они примут команды «Алмаз» и «Локо». // Фото пресс-служба МХК «Атлант»