10 декабря 2022, 15:29
Спорт

Команда «СКА-Карелия» потерпела второе разгромное поражение за два дня

Подмосковный «Атлант» разбил кондопожан на своем льду

Команда «СКА-Карелия» сегодня провела второй подряд матч против МХК «Атлант» в рамках первенства Молодежной хоккейной лиги. Матч проходил в Мытищах.

Хоккеистам из Кондопоги снова не удалось навязать борьбу хозяевам. Как и накануне, «Атлант» выиграл со счетом 4:0.

Впереди у «армейцев» домашние игры. 13 и 15 декабря они примут команды «Алмаз» и «Локо». // Фото пресс-служба МХК «Атлант»

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Метки: 
СКА-Карелия
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