Команда «СКА-Карелия» потерпела второе разгромное поражение за два дня

Команда «СКА-Карелия» сегодня провела второй подряд матч против МХК «Атлант» в рамках первенства Молодежной хоккейной лиги. Матч проходил в Мытищах.

Хоккеистам из Кондопоги снова не удалось навязать борьбу хозяевам. Как и накануне, «Атлант» выиграл со счетом 4:0.

Впереди у «армейцев» домашние игры. 13 и 15 декабря они примут команды «Алмаз» и «Локо». // Фото пресс-служба МХК «Атлант»