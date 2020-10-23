Команда «СКА-ГУОР Карелия» победила «Брянск» со счетом 5:3
Карельская команда победила гостей со счетом 5:3, сообщает паблик «Училище олимпийского резерва в Кондопоге».
Авторами голов в составе нашей команды стали: Артем Крылов, оформивший дубль (Матвей Конев; Никита Кравченко), Тигран Петросян, Савелий Герасимов (Даниил Алексеев), Даниил Алексеев (Вячеслав Коннычев)!
Благодарим за игру нашего вратаря Руслана Крайнова!
– говорится в сообщении.
Лучшими игроками матча стали нападающий «СКА-ГУОР Карелия» Артем Крылов и вратарь ХК «Брянск» Сергей Андреев.
Поздравляем с победой команду, тренерский штаб и всех болельщиков!
Запись матча можно посмотреть ниже, начало в 2:50:00 от начала видео.
25 октября в 13:00 «СКА-ГУОР Карелия» принимает в Кондопоге команду «Белгород». Матч вновь пройдет без зрителей. Видеотрансляция с комментатором будет организована в группе ВКонтакте
Фото из группы Училище олимпийского резерва в Кондопоге