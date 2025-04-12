Команда из Карелии стала чемпионом России по фитнес-аэробике

Карельские спортсменки успешно выступили на первенстве России по фитнес-аэробике. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Всероссийские соревнования приняла волейбольная арена «Динамо» в Москве. Карелию на стартах представляли семь команд.

В итоге команда «Спринт» завоевала золото в категории 17+. Девушки занимаются под руководством тренеров Любови Смирновой и Яны Гавриловой.

В категории 14-16-летних спортсменов бронзу взяла команда «Кристалл». Девушек тренируют те же специалисты. © «Петрозаводск говорит»