12 апреля 2025, 17:53
Команда из Карелии стала чемпионом России по фитнес-аэробике
Карельские спортсменки успешно выступили на соревнованиях в Москве
Фото паблика "Спорт - норма жизни Карелия"
Карельские спортсменки успешно выступили на первенстве России по фитнес-аэробике. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Всероссийские соревнования приняла волейбольная арена «Динамо» в Москве. Карелию на стартах представляли семь команд.
В итоге команда «Спринт» завоевала золото в категории 17+. Девушки занимаются под руководством тренеров Любови Смирновой и Яны Гавриловой.
В категории 14-16-летних спортсменов бронзу взяла команда «Кристалл». Девушек тренируют те же специалисты. © «Петрозаводск говорит»